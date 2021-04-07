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07.04.2021 (17:00)

На учении в Сибири специалисты радиоэлектронной борьбы сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника.

По замыслу учения противник спланировал нанести удар с воздуха по объектам военной инфраструктуры с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После получения разведданных о возможной угрозе расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель» выдвинулись в назначенный район. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп. По прибытии специалисты РЭБ развернули пункты управления, средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, провели сбор и анализ развединформации и установили радиопомехи, тем самым заглушив каналы управления БПЛА, а также каналы связи с GPS спутниками.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи
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