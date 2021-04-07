07.04.2021 (16:55)
Иностранные курсанты Пензенского филиала Военной академии МТО вакцинировались от коронавирусной инфекции
В Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева курсанты специального факультета из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Азии вакцинировались против коронавирусной инфекции.
Перед началом процедуры они проходят углубленный медицинский осмотр у терапевта с обязательной термометрией и при отсутствии противопоказаний делают прививку российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия курсантов.
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