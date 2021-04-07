07.04.2021 (16:45)

Военный комиссариат Мордовии отправит в войска около одной тысячи призывников

Из Мордовии весной текущего года в войска будут направлены около одной тысячи новобранцев. Об этом накануне заявил военный комиссар региона полковник Игорь Тихомиров.

В целях недопущения распространения COVID-19 потоки прибывающих в военкоматы молодых людей разделяют, чтобы минимизировать их контакты. В этих же целях проводятся все профилактические мероприятия.

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