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07.04.2021 (16:20)

В гарнизонах Северного флота состоялись памятные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников

Сегодня в гарнизонах Северного флота состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев возложил цветы к рубке атомной подводной лодки «Курск», ставшей основой мемориала «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время», расположенного в Мурманске около Храма Спаса на Водах.

В памятном мероприятии также приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители Мурманской областной думы, городской администрации, военнослужащие гарнизона, жители города Мурманска.

С раннего утра в храмах в гарнизонах Северного флота прошли памятные литии по погибшим морякам.

В 17 часов 08 минут - официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» - на всех кораблях и судах Северного флота были приспущены Андреевские флаги.

В гарнизонах Северного флота радиционно состоялись возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам погибшим подводникам. 

Приказом главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря 1995 года 7 апреля объявлен Днем памяти погибших подводников.  

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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