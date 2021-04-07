Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2021 (15:55)

ВКС провели вторую авиационную тренировку парада над подмосковным Алабино

Воздушно-космических силы провели вторую тренировку авиационной части военного парада над подмосковным Алабино.

В составе парадного строя авиации были задействованы пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52и других типов авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57, а также три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «ку??бинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ростове-на-Дону прошла первая гарнизонная тренировка парадных расчетов ЮВО
Во Владивостоке проходят тренировки парадных расчетов перед парадом к 76-летию Победы
Подготовка военной техники ВВО к параду Победы стартовала в Хабаровске
Для парадных расчетов ВКА имени А.Ф. Можайского выступил концертный ансамбль 15-й армии ВКС ОсН

Метки:
Военные парады , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false