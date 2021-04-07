07.04.2021 (15:55)

ВКС провели вторую авиационную тренировку парада над подмосковным Алабино

Воздушно-космических силы провели вторую тренировку авиационной части военного парада над подмосковным Алабино.

В составе парадного строя авиации были задействованы пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52и других типов авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57, а также три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «ку??бинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

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