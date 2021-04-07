Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2021 (16:05)

На Черноморском флоте почтили память погибших подводников

В Севастополе и Новороссийске прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников. 

В Свято-Никольском храме-памятнике на Братском кладбище Северной стороны Севастополя был проведён молебен по морякам, погибшим в море в мирное время. У памятного знака «Погибшим в трагедиях на море» состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования флота, ветераны-подводники, экипажи подводных лодок Черноморского флота и члены семей погибших моряков. 

На территории Новороссийской военно-морской базы также был проведен памятный митинг и церемония спуска венков на воду.

Справочно:

В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ с 1995 года эта дата объявлена Днём памяти погибших подводников.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы ЮВО в марте 2021 года посетили более 1000 мероприятий
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе двустороннего учения впервые отработают комбинированный метод применения БЛА
В Ростове-на-Дону прошла первая гарнизонная тренировка парадных расчетов ЮВО
С начала года на территории ЮВО передано под заселение 14 многоквартирных жилых домов для военнослужащих

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false