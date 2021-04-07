07.04.2021 (16:05)
На Черноморском флоте почтили память погибших подводников
В Севастополе и Новороссийске прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.
В Свято-Никольском храме-памятнике на Братском кладбище Северной стороны Севастополя был проведён молебен по морякам, погибшим в море в мирное время. У памятного знака «Погибшим в трагедиях на море» состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования флота, ветераны-подводники, экипажи подводных лодок Черноморского флота и члены семей погибших моряков.
На территории Новороссийской военно-морской базы также был проведен памятный митинг и церемония спуска венков на воду.
Справочно:
В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ с 1995 года эта дата объявлена Днём памяти погибших подводников.
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