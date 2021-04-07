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07.04.2021 (16:00)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают работы по гуманитарному разминированию и мониторингу обстановки в зоне ответственности

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Российским миротворческим контингентом на территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач по круглосуточному мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Контроль военнослужащими миротворческого подразделения ведется на двадцати семи наблюдательных постах.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное перемещение граждан и восстановление объектов гражданской инфраструктуры. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности проведения весенних полевых работ и связанными с ними перемещения сельскохозяйственной техники и грузов.

Также продолжается очистка сельхозугодий от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки проверено 4 здания, очищено 12 гектар территории, 4 километра дорог, обнаружено 11 взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1912 гектар территории, 587 км дорог, 1 662 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 415 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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