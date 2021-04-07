07.04.2021 (15:20)

Военный комиссар Самарской области озвучил особенности проведения в регионе весеннего призыва 2021 года

В Доме литератора и журналиста прошла пресс-конференция с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным на тему: «Особенности и основные параметры весеннего призыва 2021 года граждан на военную службу в Самарской области».

В пресс-конференции также приняли участие уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, начальник центра военно-врачебной экспертизы Вячеслав Васильев и начальник отдела подготовки и призыва на военную службу комиссариата Дмитрий Шевчук.

Алексей Вдовин подробно изложил журналистам, как пройдет весенний призыв и какие сложности придется преодолевать.

«Весной текущего года будет призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы РФ, другие войска и воинские формирования более 2900 человек. А графики работы 46 призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников с целью предотвращения создания кучности людей», - сказал военный комиссар.

«В этот раз в Вооруженные Силы, другие войска будут сформированы более 90 воинских команд, 1 авиаборт, 1 воинский эшелон. В армию пойдут более 100 призывников, прошедших подготовку военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования, - отметил А. Вдовин. - В ВДВ отправятся 16 граждан, подготовленные по программе «водитель-парашютист» в автошколах ДОСААФ России и на аэродроме Бобровка».

Военком также отметил, что 15 призывников Самарской области будут служить в Президентском полку. Также продолжается работа по призыву граждан на военную службу членов казачьих обществ. Всего планируется отправить более 30 казаков.

«В Самарской области уже несколько лет отмечается тенденция к улучшению показателя годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. Сегодня этот показатель составляет более 80 процентов, что значительно выше, чем во многих других регионах РФ», - сказал Алексей Вдовин.

Для предотвращения распространения коронавируса призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Те призывники, у которых по результатам термометрии выявятся повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Алексей Вдовин особо подчеркнул, что регулярная дезинфекция, ежедневное проведение термометрии призывников и другие мероприятия, проводимые с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, делает прохождение военной службы максимально безопасным.

Ольга Гальцова напомнила журналистам, что между военным комиссариатом области и уполномоченным по правам человека в Самарской области в прошлом году было заключено соглашение о совместной деятельности. За это время было проведено несколько общих мероприятий.

Ольга Дмитриевна отметила хороший порядок на областном сборном пункте в Сызрани, отменное питание призывников, удобное обмундирование и несессеры с необходимыми принадлежностями во время прохождения военной службы.

На пресс-конференции затронули вопрос, касающийся изменений нормативно-правовых документов, регулирующих призыв граждан на военную службу. Теперь призывников ожидает увеличение штрафов за неявку по повестке в военный комиссариат. Это касается и неявки для постановки на учет или снятия с учета и внесения изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России.

Увеличится штраф в случае, если гражданин в установленный срок не сообщит в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или места пребывания. Такие же санкции предусматриваются за уклонение от медицинского освидетельствования.

В заключение встречи с журналистами Алексей Вдовин выразил надежду, что новый призыв пройдет также успешно, как и прошлый: военный комиссариат Самарской области был отмечен в Центральном военном округе с лучшей стороны.

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