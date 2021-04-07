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07.04.2021 (16:30)

Авиационные подразделения ЗВО приступили к мониторингу ледовой и паводковой обстановки

Авиационные подразделения Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны приступили к мониторингу ледовой и паводковой обстановки на территории 10 субъектов Российской Федерации.

Экипажи многоцелевых вертолётов Ми-8, осуществляющие взлет с военных аэродромов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Смоленской и Псковской областях, проводят разведку ледовой обстановки вдоль рек путем визуального наблюдения и аэрофотосъемки. Для уничтожения ледовых заторов лётчики готовы применить авиационные бомбы минимального калибра. Этот способ разрушения ледового покроя отличается от других своей быстротой исполнения, связанной с высокой мобильностью авиации.

Мониторинг паводковой обстановки выполняется экипажами военных вертолётов в ходе учебно-боевых вылетов и осуществляется в дневное и ночное время.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Западный военный округ
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