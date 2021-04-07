07.04.2021 (16:15)

В армейском корпусе Балтийского флота началась подготовка к параду Победы

В Гусевском гарнизоне Калининградской области военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота приступили к подготовке торжественного прохождения войск в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Уже сформированы парадные расчеты и установлено количество техники для проезда механизированной колонны.

Общие строевые занятия с участниками парада начнутся со следующей недели. Они будут проводиться на плацу одной из воинских частей Гусевского гарнизона ежедневно. В мае тренировки к параду Победы будут организованы на центральной площади города.

В настоящее время с личным составом парадных расчетов проводится подготовка в составе парадных рот и батальонов, а военнослужащие салютных групп совершенствуют слаженность действий расчетов орудий.

Техника, которая будет задействована в военных парадах, проходит техническое обслуживание и покраску в парках, после чего она будет доставлена к месту проведения тренировок.

Все участники парада Победы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции двумя компонентами отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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