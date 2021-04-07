07.04.2021 (15:45)

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» представили разработки в области искусственного интеллекта

На тематической выставке «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации», которая начала свою работу сегодня в Военном технополисе «ЭРА» в Анапе, представлено более 200 инновационных проектов и разработок в области искусственного интеллекта, медицины, беспилотной авиации и информационных технологий.

Уникальные разработки, созданные совместно с лабораториями технополиса, представили более 100 отечественных предприятий и организаций. Новые образцы уже прошли всестороннюю экспертную оценку на предмет уникальности и важности для Вооруженных Сил России.

На площади свыше 4 тыс. квадратных метров выставлены образцы крупногабаритной военной техники, а также макетные и стендовые решения, демонстрирующие прорывные технологии. Сама экспозиция разделена на восемь тематических кластеров с учетом направлений исследований, которые проводятся в технополисе.

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