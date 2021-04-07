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07.04.2021 (16:00)

Танкисты совместно с операторами БЛА общевойсковой армии ЗВО провели стрельбы по специальной методике в Воронежской области

С танковыми экипажами и расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведено тактическое учение по специальной методике на полигоне Криница в Воронежской области.

Согласно замыслу учения, условный противник в ходе столкновения задействовал термодымовые завесы и дымовые шашки для отступления к основным войскам. В обстановке реального боя танкисты должны были предотвратить отступление в задымлённой местности, а также противостоять БЛА противника.

В ходе учения танкисты при помощи координации операторов БЛА «Орлан-10» поражали из 125-мм гладкоствольных пушек полноразмерные мишени, имитирующие различную технику противника, на расстоянии до 1,2 тыс. метров со скорострельностью до трех выстрелов в минуту. Для уничтожения БЛА противника применялись зенитные пулемёты «Корд».

Всего к учению привлекалось более 400 военнослужащих, было задействовано свыше 75 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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