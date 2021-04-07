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07.04.2021 (15:30)

В Воронежской области связисты общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

На полигоне Погоново в Воронежской области военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе контрольной проверки отработали комплекс задач по связи.

Получив сигнал «Боевая тревога», связисты совершили смешанный марш к месту развёртывания полевого узла связи. Во время движения военнослужащие организовали боевое охранение колонны, которое отразило атаку условных разведывательно-диверсионных групп.

По прибытии связисты выставили дозорные группы и приступили к скоростному развёртыванию и маскировке мобильных цифровых радиорелейных станций Р-166, многоцелевых мобильных комплексов связи «Редут-2УС», а также радиорелейных станций Р-419Л1. Эти комплексы позволили управлять связью (в том числе космической) на расстоянии около двух тысяч километров.

Свыше 30% задач выполнялось в условиях применения условным противником радиационного, химического или биологического оружия.

Всего к выполнению задач по связи было привлечено около 500 военных связистов и задействовано свыше 60 единиц специальной техники.

(Фото: Дмитрия Шутова)

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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