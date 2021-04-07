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07.04.2021 (15:15)

В Подмосковье прошли контрольные занятия по боевой подготовке с командирами подразделений танковой армии ЗВО

В Подмосковье в рамках контрольных занятий с военнослужащими гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) прошли практические занятия по управлению огнем танковых и мотострелковых подразделений.

На полигоне Головеньки военнослужащие разыграли боевое действие: мотострелки открыли огонь по живой силе условного противника из боевых машин пехоты БМП-2, пулеметов ПК и автоматических гранатометов АГС-17. Пехоту поддержали танковые подразделения, состоящие из боевых машин Т-80У. Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10». Благодаря полученным разведданным артиллерийские подразделения смогли точным огнём уничтожить командные пункты и районы сосредоточения условного противника.

Прошедшие практические занятия были направлены на повышение слаженности танковых и мотострелковых подразделений в условиях, приближенных к боевым.

Всего в контрольных занятиях задействовано свыше трех тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Западный военный округ
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