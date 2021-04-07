07.04.2021 (14:45)

В Приморье в соединениях и воинских частях ВВО началась контрольная проверка

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье стартовала контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения. Так, на огневых позициях для стрельбы из БМП-2 общевойскового полигона Сергеевский личный состав мотострелковых подразделений выполнил упражнения контрольных стрельб из вооружения боевой машины пехоты.

Особенностью мероприятия стало то, что мотострелковые экипажи в одном заезде выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений. На огневом рубеже создана мишенная обстановка, требующая применять все виды вооружения боевых машин самыми разными способами: с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию. Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них (с 1600 метров до 2000 метров).

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