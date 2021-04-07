07.04.2021 (14:30)

Артиллеристы Таманской дивизии ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов

В Московской области на полигоне Алабино в рамках контрольной проверки боевой готовности подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие провели боевые стрельбы 120-мм минометов 2С12 «Сани».

Особенностью стрельб стало применение переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Данные станции позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным минометные расчеты уничтожили огневые позиции условного противника.

Всего в стрельбах приняло участие более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской дивизии танкового объединения ЗВО.

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