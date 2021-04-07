07.04.2021 (14:15)

На Северном флоте почтят память погибших подводников

Сегодня в гарнизонах Северного флота пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.

С утра в храмах гарнизонов подводников Северного флота прошли памятные литии по погибшим морякам.

В 17 часов 8 минут (официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец») на боевых кораблях, подводных лодках и судах Северного флота будут приспущены флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных сирен и тифонов подводных лодок.

Традиционно состоятся возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам погибшим подводникам в гарнизонах Северного флота. В городе Заозёрске — пункте базирования АПЛ «Комсомолец» — памятные мероприятия пройдут у мемориала погибшим подводникам, установленном в память о трагическом событии, произошедшем 7 апреля 1989 года в Норвежском море. В митинге примут участие представители командования подводных сил Северного флота, региональных и местных властей.

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