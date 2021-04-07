07.04.2021 (14:00)

В Военно-медицинском музее Министерства обороны РФ состоится открытие выставки «От Земли до Марса с остановкой на Луне»

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Министерства обороны Российской Федерации 8 апреля в 15.00 состоится открытие выставки «От Земли до Марса с остановкой на Луне».

На ней посетители смогут более осознанно поразмышлять над проблемами, с которыми сталкивается экипаж при полете на другие планеты: сверхдлительность, автономность, задержка связи с Землей, ограниченность ресурсов (еды, воды и т.д.). На выставке впервые будет представлено широкой публике медицинское оборудование и костюмы, опробованные в ходе научных изоляционных экспериментах модульного типа «МАРС-500» и SIRIUS.

Одним из центральных экспонатов станет оранжерейная установка «Лада», которая позволяет выращивать продукты в условиях невесомости.

Интерактивная часть выставки познакомит посетителей с критериями отбора участников наземных экспериментов и расскажет о личностных качествах, необходимых при комплектации экипажа. Каждый сможет выполнить тесты на наблюдательность, логику и внимание.

Посетители выставки также смогут познакомиться с фотоработами сотрудника ИМБП Олега Волошина. Фотовыставка посвящена малоизвестной, но крайне любопытной работе специалистов в области космической медицины.

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тысяч уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку.

Здесь можно увидеть: произведения изобразительного искусства; коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков; предметы военно-медицинского снабжения; указы, атласы, медицинские книги, а также более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

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