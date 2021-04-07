07.04.2021 (13:45)

В ЦВО началась контрольная проверка войск за зимний период обучения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ЦВО началась контрольная проверка войск за зимний период обучения

В Центральном военном округе (ЦВО) началась контрольная проверка войск за зимний период обучения.

Проверочные мероприятия пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы.

Проверка проводится под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

В ходе проверки боевой выучки будут определены уровень подготовленности органов военного управления и способности выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях обстановки. Мероприятие призвано повысить уровень подготовки командного и оперативного состава за счет внедрения опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего к контрольной проверке за зимний период обучения привлечено более 70 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, задействовано около 15 тыс. единиц военной и специальной техники.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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