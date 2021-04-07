07.04.2021 (13:30)

На учении в Таджикистане российские военнослужащие отразили ракетно-авиационный удар условного противника

Российские расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300ПС отразили ракетно-авиационный удар условного противника по объектам 201-й российской военной базы на учении в Таджикистане.

На полигоне Ляур специалисты противовоздушной обороны обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели, произведя электронные пуски зенитных управляемых ракет. Цели подлетали к охраняемым объектам с различных направлений и на разных высотах. За время учений российские зенитчики отразили налет более 30 налетов воздушных средств нападения условного противника.

Кроме этого, в ходе учения были выполнены нормативы по перезарядке пусковых установок систем С-300ПС и было отбито нападение условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на огневые позиции.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Основными задачами комплекса являются: прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

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