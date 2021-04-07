07.04.2021 (13:15)

На полигоне под Челябинском завершился первый этап конкурса «Суворовский натиск» среди мотострелковых взводов ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне под Челябинском завершился первый этап конкурса «Суворовский натиск» среди мотострелковых взводов ЦВО

На полигоне под Челябинском завершился первый этап окружного конкурса «Суворовский натиск» среди мотострелковых взводов.

В конкурсе принимают участие команды Центрального военного округа (ЦВО) из состава 2-й гвардейской и 41-й армий, а также гвардейской танковой дивизии.

По условиям этапа мотострелки преодолевали различные препятствия такие, как контейнеры с канатами, переход над водой, огневые полосы, горизонтальные трубы со рвом, заборы, конструкции из брёвен, полоса разведчика и др. Также участники поражали мишени из автоматического оружия и гранатомётов, находясь в обороне и наступлении.

В заключительной части этапа команды состязались в скоростном преодолении на боевых машинах трассы с естественными и искусственными препятствиями. Маршрут оборудован различными препятствиями: бродом, водной преградой, курганом, огненной полосой, противотанковым рвом с проходом и др. Также в состав трассы входят штрафные круги по 500 м, условно заражённый участок местности, районы выполнения нормативов по технической, медицинской и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Следующим этапом конкурса станет выполнение мотострелковыми взводами учебно-боевых задач.

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