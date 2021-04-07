07.04.2021 (13:15)
На полигоне под Челябинском завершился первый этап конкурса «Суворовский натиск» среди мотострелковых взводов ЦВО
На полигоне под Челябинском завершился первый этап окружного конкурса «Суворовский натиск» среди мотострелковых взводов.
В конкурсе принимают участие команды Центрального военного округа (ЦВО) из состава 2-й гвардейской и 41-й армий, а также гвардейской танковой дивизии.
По условиям этапа мотострелки преодолевали различные препятствия такие, как контейнеры с канатами, переход над водой, огневые полосы, горизонтальные трубы со рвом, заборы, конструкции из брёвен, полоса разведчика и др. Также участники поражали мишени из автоматического оружия и гранатомётов, находясь в обороне и наступлении.
В заключительной части этапа команды состязались в скоростном преодолении на боевых машинах трассы с естественными и искусственными препятствиями. Маршрут оборудован различными препятствиями: бродом, водной преградой, курганом, огненной полосой, противотанковым рвом с проходом и др. Также в состав трассы входят штрафные круги по 500 м, условно заражённый участок местности, районы выполнения нормативов по технической, медицинской и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.
Следующим этапом конкурса станет выполнение мотострелковыми взводами учебно-боевых задач.