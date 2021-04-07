07.04.2021 (12:55)
Командующий Воздушно-десантными войсками вручил Георгиевское знамя новому командиру Уссурийского отдельного соединения ВДВ
Сегодня на плацу отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в Уссурийске командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию и личному составу нового командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
В ходе торжественного ритуала командующий ВДВ вручил Георгиевское знамя гвардии полковнику Александру Корневу.
На торжественном митинге, посвященном вручению знамени новому командиру, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в своем выступлении отметил: «Сегодня открывается очередная страница исторического пути вашей воинской части — назначение нового командира бригады гвардии полковника Корнева Александра Владимировича!».
В дальнейшем в своем выступлении командующий ВДВ напомнил славный путь уссурийских гвардейцев от момента формирования до наших дней, дав высокую оценку их ратному труду.
«Сегодня Уссурийская бригада — неотъемлемая часть Воздушно-десантных войск и вам отводится важная роль в поддержании и приумножении героических традиций «голубых беретов». Именно вам во главе с гвардии полковником Корневым предстоит решать сложнейшие задачи, стоящие перед бригадой», — подчеркнул генерал-полковник Андрей Сердюков.
В заключение командующий ВДВ выразил уверенность, что под руководством гвардии полковника Александра Корнева соединение достигнет высоких результатов и с честью выполнит все поставленные задачи.
Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем подразделений соединения во главе с новым командиром гвардии полковником Александром Корневым.
Ужа завтра под руководством нового командира уссурийские гвардейцы «крылатой пехоты» приступят к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.
Справочно:
Корнев Александр Владимирович окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище В 1999 году. Службу проходил на командных должностях от командира парашютно-десантного взвода до начальника штаба воздушно-десантной дивизии.
В 2015 году окончил ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».
Имеет боевой опыт. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Награжден государственными наградами.