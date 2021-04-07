Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2021 (12:45)

Российские артиллеристы в Таджикистане уничтожили колонну условного противника на учении в горах

Военнослужащие артиллерийских подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в ходе состоявшегося учения уничтожили колонну бронетехники условного противника в горах на серпантине.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 километров движение механизированной колонны противника и передали координаты целей на командный пункт соединения. Для их поражения были задействованы 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «Акация». Стрельба велась с закрытых огневых позиций бронебойными снарядами. Расчеты реактивных систем «Град» огненными залпами завершили уничтожение сил и средств уцелевшего противника.

В ходе боевых стрельб военнослужащие совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также отрабатывали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Двухдневные тактические учения артиллерийских подразделений с боевой стрельбой состоялись на горном полигоне Самбули. В них приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано 30 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане сотрудники школ и детских садов Министерства обороны РФ прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции
Более 500 военнослужащих Ульяновского десантно-штурмового соединения принимают участие в батальонном тактическом учении ВДВ
Курсанты Омского филиала Военной академии МТО приняли участие в серии межвузовских олимпиад по английскому языку
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения завершили вакцинацию от COVID-19 перед участием в параде Победы

Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false