07.04.2021 (12:45)

Российские артиллеристы в Таджикистане уничтожили колонну условного противника на учении в горах

Военнослужащие артиллерийских подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в ходе состоявшегося учения уничтожили колонну бронетехники условного противника в горах на серпантине.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 километров движение механизированной колонны противника и передали координаты целей на командный пункт соединения. Для их поражения были задействованы 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «Акация». Стрельба велась с закрытых огневых позиций бронебойными снарядами. Расчеты реактивных систем «Град» огненными залпами завершили уничтожение сил и средств уцелевшего противника.

В ходе боевых стрельб военнослужащие совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также отрабатывали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Двухдневные тактические учения артиллерийских подразделений с боевой стрельбой состоялись на горном полигоне Самбули. В них приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано 30 единиц вооружения и военной техники.

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