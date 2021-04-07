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07.04.2021 (11:05)

В рамках конкурса «Полярная Звезда-2021» разведывательные подразделения совершили 30-километровый марш-бросок

Группы специального назначения в рамках конкурса «Полярная Звезда-2021» совершили 30-километровый марш-бросок. Они передвигались в условиях незнакомой болотисто-лесистой местности в полной боевой выкладке с оружием. Данный этап конкурса проходил под Тулой на полигоне Тесницкое.

Во время марш-броска спецназовцам приходилось преодолевать ручьи, подъемы и косогоры, оказывать первую медицинскую помощь раненому и, выходя в контрольную точку, передавать по рации сигнал о выходе в район проведения разведки. Также бойцы совершили скрытое передвижение и преодолели зараженный участок местности.

По условиям конкурса разведчики не могли передвигаться по дорогам общего пользования, использовать любой вид транспорта, а также заходить в населенные пункты. За нарушение какого-либо из этих правил им грозил штраф в виде начисления подразделению от 10 до 60 дополнительных минут штрафного времени.

Общий вес снаряжения каждого бойца составлял около 40 килограммов. Для ориентирования на местности разрешалось использовать только карту и компас.

Всего в конкурсе принимают участие около ста разведчиков из четырех подразделений специального назначения соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также команда Росгвардии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Полярная звезда
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