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07.04.2021 (12:30)

В Таджикистане сотрудники школ и детских садов Министерства обороны РФ прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Сотрудники российских школ и детских садов Министерства обороны Российской Федерации из Душанбе и Бохтара прошли полную вакцинацию двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции.

Вакцинопрофилактика проводилась добровольно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Перед процедурой военные медики проводили медицинский осмотр с термометрией, информируя прививающихся о воздействии препарата на организм человека. Все привитые находились под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

Вакцинация была организована на базе 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , Таджикистан , COVID-19
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