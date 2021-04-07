07.04.2021 (12:30)

В Таджикистане сотрудники школ и детских садов Министерства обороны РФ прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Сотрудники российских школ и детских садов Министерства обороны Российской Федерации из Душанбе и Бохтара прошли полную вакцинацию двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции.

Вакцинопрофилактика проводилась добровольно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Перед процедурой военные медики проводили медицинский осмотр с термометрией, информируя прививающихся о воздействии препарата на организм человека. Все привитые находились под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

Вакцинация была организована на базе 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице