07.04.2021 (12:15)
Юнармейцы ЮВО в марте 2021 года поселили более 1000 мероприятий
В марте 2021 года юнармейцы Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в более 1000 мероприятиях на территории округа.
Юноши и девушки активно участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, патриотических мероприятиях, походах, полевых сборах, военно-исторических реконструкциях, акциях, выставках, а также во всех этапах соревнований Армейских международных игр 2021 года.
В марте в ряды движения на территории ЮВО вступили около 2,5 тыс. юнармейцев, было создано более 80 новых отрядов.
На сегодняшний день всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» на территории ЮВО представлено более 5 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах порядка 150 тыс. юношей и девушек.
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