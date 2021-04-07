07.04.2021 (12:15)

Юнармейцы ЮВО в марте 2021 года поселили более 1000 мероприятий

В марте 2021 года юнармейцы Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в более 1000 мероприятиях на территории округа.

Юноши и девушки активно участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, патриотических мероприятиях, походах, полевых сборах, военно-исторических реконструкциях, акциях, выставках, а также во всех этапах соревнований Армейских международных игр 2021 года.

В марте в ряды движения на территории ЮВО вступили около 2,5 тыс. юнармейцев, было создано более 80 новых отрядов.

На сегодняшний день всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» на территории ЮВО представлено более 5 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах порядка 150 тыс. юношей и девушек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице