07.04.2021 (11:15)

Более пяти тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО участвуют в контрольной проверке по физической подготовке

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, стартовала контрольная проверка по физической подготовке за зимний период обучения. В ней задействованы более пяти тысяч военнослужащих.

Солдаты и офицеры сдадут нормативы на быстроту, выносливость и силу, в том числе подтягивания и подъем силой на перекладине, бег на короткие и длинные дистанции. Кроме того, они будут выполнять упражнения по военно-прикладным видам спорта, таким как метание гранаты на дальность с места и совершение марш-броска на пять километров. Всего в рамках контрольных занятий каждый военнослужащий выполнит от 3 до 5 упражнений.

Сдача проверки физической подготовки проводится в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа и носит плановый характер.

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