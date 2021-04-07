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07.04.2021 (11:00)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе двустороннего учения впервые отработают комбинированный метод применения БЛА

С подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии в рамках контрольной проверки за зимний период обучения пройдут зачетные двусторонние тактические учения с привлечением расчётов комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Впервые подразделения морской пехоты в ходе оборонительных учебных боёв отработают комбинированный метод применения БЛА различных видов, в том числе аппараты квадрокоптерного типа.

Операторы БЛА выполнят задачи по предназначению при выдвижении механизированных колонн на марше, а также в системе разведывательно-огневых контуров. Командиры подразделений задействуют беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению. Особое внимание в ходе учения будет уделено организации взаимодействия расчётов комплексов с БЛА с командирами тактического звена на уровнях взвод – рота – батальон.

Контрольная проверка войск Южного военного округа (ЮВО) за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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