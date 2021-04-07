07.04.2021 (10:45)

В Ленобласти спецназ общевойсковой армии ЗВО приступил к контрольным занятиям по горной подготовке

В Ленинградской области военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа приступили к сдаче экзамена по горной подготовке в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе зачетов бойцы спецназа продемонстрируют навыки в приёмах и тактике ведения боевых действий в горной местности. Им предстоит занять круговую оборону с многоярусным расположением огневых позиций и дать отпор диверсионным группам условного противника.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструкторы-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего в сдаче контрольной проверки по горной подготовке примет участие более ста военнослужащих подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа.

Горная подготовка – элемент боевой подготовки личного состава, суть которого заключается в обучении военнослужащих приёмам и тактике ведения боевых действий в горной местности, в том числе и в ночное время суток. Включает в себя общефизическую, огневую и техническую подготовки.

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