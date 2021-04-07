Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2021 (10:45)

В Ленобласти спецназ общевойсковой армии ЗВО приступил к контрольным занятиям по горной подготовке

В Ленинградской области военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа приступили к сдаче экзамена по горной подготовке в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе зачетов бойцы спецназа продемонстрируют навыки в приёмах и тактике ведения боевых действий в горной местности. Им предстоит занять круговую оборону с многоярусным расположением огневых позиций и дать отпор диверсионным группам условного противника.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструкторы-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего в сдаче контрольной проверки по горной подготовке примет участие более ста военнослужащих подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа.

Горная подготовка – элемент боевой подготовки личного состава, суть которого заключается в обучении военнослужащих приёмам и тактике ведения боевых действий в горной местности, в том числе и в ночное время суток. Включает в себя общефизическую, огневую и техническую подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Боевые расчеты комплексов «Панцирь-С» ЗВО уничтожили наземные цели на учении в Астраханской области
Военнослужащие танковой бригады ЗВО выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей
В Балтийске прошла тренировка по противодействию диверсионным силам условного противника
Танкисты ЗВО совершили 500-километровый марш из Московской в Нижегородскую область

Метки:
Западный военный округ , Спецназ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false