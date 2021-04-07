07.04.2021 (10:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по спортивному ориентированию

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по военно-спортивному ориентированию на местности. Соревнование проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ. В нём приняло участие 20 военнослужащих.

Участники соревнования продемонстрировали навыки быстрого ориентирования на местности и проведения разведки, а также показали умение определять на топографической карте координаты своего местоположения и объектов условного противника. На заключительном этапе состязания военнослужащие совершили марш-бросок на 15 километров по пересеченной местности.

Призёрам соревнования вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

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