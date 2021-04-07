07.04.2021 (10:15)

В Ростове-на-Дону прошла первая гарнизонная тренировка парадных расчетов ЮВО

На военном аэродроме в Ростове-на-Дону состоялась первая гарнизонная тренировка парадных расчетов Южного военного округа (ЮВО) к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В парадном строю прошли более 3 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. военнослужащих ЮВО.

Также в параде принимают участие около 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств, юнармейцы и воспитанники кадетских корпусов.

При подготовке к торжественным мероприятиям реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная профилактическая дезинфекция мест приема и размещения парадных расчетов. Также военнослужащие – участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Всего на территории ЮВО будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

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