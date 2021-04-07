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07.04.2021 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели завершающий этап боевых стрельб взводов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) был проведен завершающий этап боевых стрельб взводов (БСВ). Военнослужащие отработали навыки наступательного боя. Они выполнили упражнения по скрытному передвижению при маневрировании и поразили мишени. Особое внимание было уделено уничтожению бронетанковой техники и низколетящих аппаратов условного противника.

По замыслу БСВ в ходе наступательного боя противник вывел из строя одну единицу бронетанковой техники. Специалисты ремонтного подразделения выдвинулись к поврежденной боевой машине и эвакуировали её с поля боя для проведения ремонта.

БСВ проводились на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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