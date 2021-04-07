07.04.2021 (09:45)

С начала года на территории ЮВО передано под заселение 14 многоквартирных жилых домов для военнослужащих

С начала 2021 года на территории Южного военного округа (ЮВО) введено в эксплуатацию и передано под заселение 14 многоквартирных жилых домов на 808 квартир для обеспечения военнослужащих специализированными жилыми помещениями.

Ключи от служебных квартир получили военнослужащие в четырех гарнизонах ЮВО.

В Анапе (Краснодарский край) введено в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, заселено 384 военнослужащих и членов их семей.

В Махачкале (Республика Дагестан) новоселами стали 264 семьи военнослужащих Каспийской флотилии в двух новых девятиэтажных домах современного жилого комплекса.

В н.п. Борзой Чеченской Республики заселены четыре жилых трехэтажных дома на 96 квартир. Новоселами стали военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Шатойском районе Чеченской Республики.

На территории военного городка в г. Гудаута (Республика Абхазия) заселено четыре 16-квартирных дома, что позволило решить жилищный вопрос 64 военнослужащих, проходящих военную службу за пределами Российской Федерации.

В 2021 году специализированными жилыми помещениями обеспечено 1125 военнослужащих, что составляет 28,1 % от годового плана.

204 военнослужащим предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения на общую сумму около 2 млр руб. Средняя сумма выплаты жилищной субсидии составила 9,9 млн руб.

Из 204 военнослужащих, обеспеченных жильем (жилищной субсидией), 103 — это многодетные семьи военнослужащих, имеющих трех и более детей.

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