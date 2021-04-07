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07.04.2021 (13:00)

В Ульяновской области в ходе батальонного тактического учения военнослужащие десантно-штурмового соединения погрузили технику в самолеты ВТА

Усиленный парашютно-десантный батальон гвардейского соединения Воздушно-десантных войск приступил к первому этапу батальонного тактического учения, которое пройдет в Ульяновской области в период с 7 по 9 апреля.

После получения сигнала личный состав совершил марш на штатной технике из базового района на аэродром взлета Восточный в городе Ульяновске. Там военнослужащие погрузили боевые машины десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации.

Когда техника будет десантирована на площадку приземления Восход-1, усиленный парашютно-десантный батальон захватит аэродром условного противника. Его задача будет обеспечить прибытие на самолетах военно-транспортной авиации (ВТА) основных сил подразделения.

Всего в учении будет задействовано около 500 военнослужащих, 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения ВДВ, три самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Авиация , Военно-транспортная авиация
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