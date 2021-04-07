07.04.2021 (09:30)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали новые способы ведения огня в ходе общевойскового боя

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе плановых тактических учений отработали новые способы ведения огня.

На горном полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности и на берегу Черного моря военнослужащие в составе ротного тактического звена отработали действия по ведению огня в различных видах современного общевойскового боя.

Личный состав соединения провел боевые стрельбы в дневное и ночное время суток из современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-6, а также применил различные способы ведения огня из укрытий.

Тактические группы поочередно смоделировали действия условного противника в наступлении. Командиры рот продемонстрировали способность в принятии нестандартных тактических решений и нешаблонных действий при выполнении учебно-боевых задач на поле боя, используя опыт современных вооруженных конфликтов.

Всего к учению привлекалось более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц военной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также организована проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способности выполнять нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

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