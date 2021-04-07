07.04.2021 (09:15)

В ЮВО более 100 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих вакцинировались от COVID-19 двумя компонентами «Спутник V»

Количество вакцинированных военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Южного военного округа (ЮВО) против коронавирусной инфекции двумя компонентами препарата «Спутник V» превысило 100 тыс. человек.

В ЮВО продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Ввакцинацией охвачено порядка половины военнослужащих и сотрудников гражданского персонала.

О ходе вакцинации рассказал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Завершена вакцинация военнослужащих — участников парадов, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также, в преддверии весеннего призыва, сотрудников призывных комиссий и военных комиссариатов, – сообщил генерал армии Александр Дворников, — Также сборные пункты субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО обеспечены более 36 тыс. тест-системами для выявления коронавирусной инфекции».

Кроме того, в субъектах Российской Федерации на территории ЮВО интерес к вакцинации проявили выпускники общеобразовательных учебных заведений, подавшие документы для поступления в военные учебные заведения Минобороны России.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

В медицинских учреждениях ЮВО создан необходимый запас доз, позволяющий вакцинировать до 500 человек в день. Всего в ЮВО в ходе семи поставок было получено более 150 тыс. доз «Спутник V». Также все военно-медицинские организации, функционирующие на базе военных госпиталей и поликлиник ЮВО, оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Квалифицированные специалисты осуществляют постоянное наблюдение за соответствием условий хранения и перевозки препаратов, применяют специальные системы контроля.

В соответствии с санитарными правилами для сохранения всех полезных и профилактических характеристик препаратов организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной температуры при хранении и перевозке препаратов. Температурный контроль осуществляется на всех этапах перемещения вакцины: от её изготовления до постановки конкретному пациенту, что является важнейшим этапом в гарантировании сохранности препаратов.

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