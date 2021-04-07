07.04.2021 (09:00)

Сторожевой корабль Черноморского флота «Ладный» вышел в море после завершения плановых ремонтных работ

Сторожевой корабль (СКР) «Ладный» Черноморского флота (ЧФ) вышел в морской полигон боевой подготовки из Севастополя после завершения плановых ремонтных работ на судоремонтном предприятии.

В море экипаж выполнит комплексную проверку оборудования и механизмов всех боевых частей корабля, проведет испытания главной энергетической установки корабля на различных режимах работы и маневрирования, проведёт тренировки по борьбе за живучесть.

После возвращения в пункт базирования на сторожевом корабле «Ладный» продолжится подготовка экипажа к сдаче курсовых задач и вводу корабля в состав сил постоянной готовности Черноморского флота.

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