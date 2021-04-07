07.04.2021 (08:30)

Во Владивостоке проходят тренировки парадных расчетов перед парадом к 76-летию Победы

Во Владивостоке на территории филиала Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота проходят тренировки парадных расчетов, которые примут участие в параде Победы 9 мая. В них задействовано более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, представителей других силовых ведомств региона и студентов высших учебных заведений столицы Приморья.

На плацу части отрабатывается слаживание в составе парадных подразделений.

Тренировки проводятся с учетом соблюдения мер безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Все участники Парада прошли профилактическую вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-ВАК».

На нынешнем этапе подготовительные строевые занятия для учащихся Владивостокского филиала Нахимовского училища и Уссурийского суворовского военного училища, которые также примут участие в параде, организованы по месту обучения.

На базе учебного центра Военно-Морского Флота пройдёт еще 6 тренировок, после этого расчеты будут оттачивать прохождение парадным строем непосредственно в городе, на улице Светланской.

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