07.04.2021 (04:00)
Подготовка военной техники ВВО к параду Победы стартовала в Хабаровске
В Хабаровске стартовала подготовка военной техники Восточного военного округа, участвующей в параде Победы.
На каждом образце вооружения, военной и специальной техники будет проведен плановый технический осмотр, включающий замену технических жидкостей, смазку механических узлов и других вращающихся механизмов.
Корпуса и кабины боевых машин украсят праздничные наклейки-эмблемы, конструкция рисунка которых представляет собой красную пятиконечную звезду на фоне Георгиевской ленты. На военную технику на время генеральных репетиций и перед началом самого парада установят флаги из красного полотнища, являющимися одними из символов Великой Победы над фашистскими захватчиками в 1945 году.
Всего в параде Победы 9 мая по главной площади краевой столицы – площади Ленина – пройдет механизированная колонна, состоящая из более 150 образцов вооружения, военной и специальной техники.