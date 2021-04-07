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07.04.2021 (04:00)

Подготовка военной техники ВВО к параду Победы стартовала в Хабаровске

В Хабаровске стартовала подготовка военной техники Восточного военного округа, участвующей в параде Победы.

На каждом образце вооружения, военной и специальной техники будет проведен плановый технический осмотр, включающий замену технических жидкостей, смазку механических узлов и других вращающихся механизмов.

Корпуса и кабины боевых машин украсят праздничные наклейки-эмблемы, конструкция рисунка которых представляет собой красную пятиконечную звезду на фоне Георгиевской ленты. На военную технику на время генеральных репетиций и перед началом самого парада установят флаги из красного полотнища, являющимися одними из символов Великой Победы над фашистскими захватчиками в 1945 году.

Всего в параде Победы 9 мая по главной площади краевой столицы – площади Ленина – пройдет механизированная колонна, состоящая из более 150 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , Военные парады , Социальное развитие
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