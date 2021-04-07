07.04.2021 (05:00)

Расчеты ЗРС С-300 в Забайкалье электронными пусками уничтожили высотные цели

В Забайкальском крае в рамках контрольной проверки состоялась практическая тренировка с военнослужащими соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) по обнаружению и уничтожению высотных целей условного противника.

В ходе практической части расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 отработали действия по сигналам учебной тревоги, доведению и получению сигнала об обнаружении условных нарушителей в воздушном пространстве, а также по оперативному перебазированию в заданный район.

Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию ЗРС С-300, поиску, обнаружению, классификации, сопровождению воздушных целей.

Для расчетов была смоделирована ситуация по перехвату крылатых ракет с малой радиолокационной заметностью, выпущенных самолетами условного противника.

Военнослужащие выполнили успешные учебные (электронные) пуски, уничтожив все высотные цели, в том числе летательные аппараты, пытавшиеся нанести ракетный удар по важным объектам инфраструктуры Забайкалья.

Подобные тренировки направлены на совершенствование профессионального мастерства расчетов при действиях в условиях современного боя, в том числе при использовании условным противником высокотехнологичных образцов вооружения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице