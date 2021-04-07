Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2021 (05:00)

Расчеты ЗРС С-300 в Забайкалье электронными пусками уничтожили высотные цели

В Забайкальском крае в рамках контрольной проверки состоялась практическая тренировка с военнослужащими соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) по обнаружению и уничтожению высотных целей условного противника.

В ходе практической части расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 отработали действия по сигналам учебной тревоги, доведению и получению сигнала об обнаружении условных нарушителей в воздушном пространстве, а также по оперативному перебазированию в заданный район.

Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию ЗРС С-300, поиску, обнаружению, классификации, сопровождению воздушных целей.

Для расчетов была смоделирована ситуация по перехвату крылатых ракет с малой радиолокационной заметностью, выпущенных самолетами условного противника.

Военнослужащие выполнили успешные учебные (электронные) пуски, уничтожив все высотные цели, в том числе летательные аппараты, пытавшиеся нанести ракетный удар по  важным объектам инфраструктуры Забайкалья.

Подобные тренировки направлены на совершенствование профессионального мастерства расчетов при действиях в условиях современного боя, в том числе при использовании условным противником высокотехнологичных образцов вооружения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Комиссия Генштаба ВС РФ проверила боеготовность соединений и воинских частей Восточного военного округа в Бурятии
Подготовка военной техники ВВО к параду Победы стартовала в Хабаровске
Фрегат «Маршал Шапошников» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по надводной цели
На Сахалине с расчетами зенитных ракетных систем С-400 провели тренировку по отражению налета авиации условного противника

Метки:
ПВО , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false