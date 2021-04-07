07.04.2021 (06:30)

Военкоматы ВВО в Амурской области призовут на военную службу около 1000 граждан

Военные комиссариаты Амурской области приступили к проведению медицинского обследования и профессионально-психологического отбора первых призывников в рамках весеннего призыва для прохождения службы в Вооруженных силах Восточного военного округа (ВВО). Всего военными комиссариатами Амурской области предстоит призвать на военную службу около 1 тысячи молодых людей. В основном призывники будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях дислоцированных в Восточном военном округе.

Особенностью весенней призывной компании 2021 года стало то, что по прибытию в военкомат, призывник проходит экспресс-тест на COVID-19, после чего получает предписание на прохождение курса вакцинации в лечебных учреждениях по месту прописки.

Кроме того, в военкоматах принимаются дополнительные противоэпидемиологические мероприятия для сохранения здоровья граждан. По прибытию в военкомат, проводится термометрия призывников, обеззараживание поверхности рук дезинфицирующими растворами, выдаются защитные маски и перчатки, призывные пункты оборудованы бактерицидными облучателями. Транспорт, на котором предстоит производить перевозку призывников, также подвергается дезинфекции.

Работники военкоматов, в целях исключения распространения новой коронавирусной инфекции уже прошли вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак» до начала призывной кампании.

Первые команды призывников отправятся к местам прохождения военной службы не ранее 20 мая.

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