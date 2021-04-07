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07.04.2021 (06:00)

С подразделениями РХБ защиты общевойсковой армии ВВО в Забайкалье завершилось спецучение по ликвидации условной техногенной аварии

Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) ликвидировали последствия условной техногенной аварии в ходе учения на межвидовом полигоне «Цугол».

В ходе мероприятия отрабатывались различные методики действий при условном химическом заражении территории общей площадью более 10 кв. километров, а также, автомобильной техники, зданий и сооружений.

Район условной чрезвычайной ситуации (ЧС) был оперативно оцеплен, на дорогах были выставлены пункты контроля зараженности и специальной обработки, к эпицентру аварии была направлена колонна специальной военной техники. В частности экипажи современных машин радиационной и химической и биологической разведки РХМ-6 с помощью приборов дистанционного действия организовали мониторинг состояния окружающей среды для оценки уровня зараженности местности и спрогнозировали развитие ситуации, с учетом погодных условий используя автоматические метеостанции и аппаратуру ГЛОНАСС.

После определения степени зараженности, задачи по дегазации объектов выполнили расчеты многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ-43114. Территория, здания и транспорт в зоне ЧС были обработаны  с помощью специальных растворов.

В дальнейшем специалисты войск РХБ защиты повторный осуществили контроль зараженности и выполнили специальную обработку средств индивидуальной защиты, приборов и оружия.

В учениях приняли участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано около 100 образцов вооружения и специальной техники общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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