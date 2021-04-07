07.04.2021 (02:30)

На Сахалине с расчетами зенитных ракетных систем С-400 провели тренировку по отражению налета авиации условного противника

На острове Сахалин расчеты воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 по отражению налета авиации условного противника в рамках контрольной проверки.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению "противника".

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению налета, сопровождению учебных целей.

В завершении тренировки расчетами ЗРС были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.

В феврале текущего года подразделения ПВО Восточного военного округа, заступили на дежурство по противовоздушной обороне острова Сахалин на новых зенитных ракетных системах С-400.

Справочно:

С-400 - система ПВО дальнего действия, предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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