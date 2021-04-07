Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2021 (02:30)

На Сахалине с расчетами зенитных ракетных систем С-400 провели тренировку по отражению налета авиации условного противника

На острове Сахалин расчеты воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 по отражению налета авиации условного противника в рамках контрольной проверки.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению "противника".

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению налета, сопровождению учебных целей.

В завершении тренировки расчетами ЗРС были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.

В феврале текущего года подразделения ПВО Восточного военного округа, заступили на  дежурство по противовоздушной обороне острова Сахалин на  новых зенитных ракетных системах С-400.

Справочно:

С-400 - система ПВО дальнего действия, предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Боевые расчеты комплексов «Панцирь-С» ЗВО уничтожили наземные цели на учении в Астраханской области
В 1-й армии ПВО-ПРО прошел второй этап всеармейского конкурса «Воин мира-2021»
В общевойсковой армии ВВО в Приморье определили лучшее подразделение пожарной охраны
В Приморье экипажи авиаполка армии ВВС и ПВО ВВО отработали тактические схемы ведения воздушного боя против самолетов противника

Метки:
ПВО , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false