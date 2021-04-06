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06.04.2021 (22:25)

Боевые расчеты комплексов «Панцирь-С» ЗВО уничтожили наземные цели на учении в Астраханской области

В Астраханской области на полигоне Ашулук боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплексов «Панцирь-С» Западного военного округа отработали в ходе учения уничтожение легкобронированной техники условного противника.

Расчеты комплексов совершили марш по пересечённой местности, заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию назначенного района.

Боевые расчеты применили 30-мм зенитные автоматы, обеспечивающие высокий темп огня.

Объективные средства контроля подтвердили поражение целей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , ПВО , Западный военный округ , Ашулук , Боевая подготовка
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