06.04.2021 (22:25)
Боевые расчеты комплексов «Панцирь-С» ЗВО уничтожили наземные цели на учении в Астраханской области
В Астраханской области на полигоне Ашулук боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплексов «Панцирь-С» Западного военного округа отработали в ходе учения уничтожение легкобронированной техники условного противника.
Расчеты комплексов совершили марш по пересечённой местности, заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию назначенного района.
Боевые расчеты применили 30-мм зенитные автоматы, обеспечивающие высокий темп огня.
Объективные средства контроля подтвердили поражение целей.
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