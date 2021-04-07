07.04.2021 (03:00)

Фрегат «Маршал Шапошников» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по надводной цели



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Фрегат «Маршал Шапошников» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по надводной цели

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по надводной цели.

Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров – специальный морской щит, имитирующую надводный корабль.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Накануне фрегат «Маршал Шапошников» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, находившейся на дистанции свыше 1000 километров.

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