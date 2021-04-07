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07.04.2021 (03:00)

Фрегат «Маршал Шапошников» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по надводной цели

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по надводной цели.

Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров – специальный морской щит, имитирующую надводный корабль.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Накануне фрегат «Маршал Шапошников» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, находившейся на дистанции свыше 1000 километров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Ракеты , Восточный военный округ , Корабли
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