07.04.2021 (03:00)
Фрегат «Маршал Шапошников» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по надводной цели
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по надводной цели.
Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров – специальный морской щит, имитирующую надводный корабль.
Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали боевые корабли и суда, а также самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.
Накануне фрегат «Маршал Шапошников» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, находившейся на дистанции свыше 1000 километров.
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