06.04.2021 (22:10)

Курсанты Омского филиала Военной академии МТО приняли участие в серии межвузовских олимпиад по английскому языку

В целях повышения интереса к изучению иностранного языка и к культуре народа, говорящего на изучаемом языке, выработки навыков межкультурного общения, выявления наиболее талантливых обучающихся среди студентов вузов в Омском государственном техническом университете были проведены межвузовские олимпиады по английскому языку.

Первая олимпиада была организована для студентов III-IV курсов с углубленным изучением английского языка.

Задания первого этапа были направлены на выявления фонетических, грамматических, лексических и страноведческих знаний.

К участию во втором этапе приглашались обучающиеся, которые успешно прошли первый. Он состоял из творческого задания – описание фотографии.

Филиал ВА МТО в г. Омске был представлен сборной командой из пяти курсантов. Во втором этапе им противостояли студенты Омского технического университета, обучающиеся по дополнительной специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». По итогам второго этапа курсант Алексей Яковлев завоевал III место.

Ещё одной олимпиадой, проводимой в Омске, стала Межвузовская студенческая олимпиада по английскому языку. Мероприятие проходило под эгидой Ассоциации преподавателей английского языка высших учебных заведений города Омска OMSKELTA (Omsk English Language Teachers Association) в тесном взаимодействии с ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Олимпиада проводилась в три этапа. Задания первого этапа были направлены на выявление уровня сформированности умения восприятия устной речи на слух. Во втором этапе участники выполняли тест, содержащий задания на знание фонетических и грамматических правил, лексических единиц, а также страноведческих реалий. В третьем этапе обучающиеся демонстрировали владение устной речью.

В олимпиаде приняли участие шесть команд из вузов города Омска. Филиал Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске был представлен сборной командой из шести курсантов первого и второго курсов и по итогам олимпиады заняла почетное II место.



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