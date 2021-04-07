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07.04.2021 (07:00)

Более 500 военнослужащих Ульяновского десантно-штурмового соединения принимают участие в батальонном тактическом учении ВДВ

В Ульяновской области началось тактическое учение с усиленным парашютно-десантным батальоном Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск с десантированием личного состава, техники и боевой стрельбой.

Учение пройдет в период с 7 по 9 апреля на полигоне Поливно в Ульяновской области под руководством командира десантно-штурмового соединения Героя Российской Федерации, гвардии полковника Владимира Селивёрстова.

После получения сигнала личный состав усиленного парашютно-десантного батальона гвардейского десантно-штурмового соединения приступил к совершению марша на штатной технике из базового района на аэродром взлета «Восточный»                в Ульяновске, где осуществит погрузку боевых машин десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации.

На втором этапе батальонного тактического учения, после совершения десантирования на площадку приземления «Восход-1», усиленный парашютно-десантный батальон в ходе совершения рейда в тылу условного противника проведет захват и разгром баз снабжения и подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ). В последующем подразделения отработают задачу по ведению наступления с захватом выгодного рубежа, который им предстоит удерживать до подхода основных сил гвардейского десантно-штурмового соединения.

На завершающем этапе учения на полигоне «Поливна» усиленный батальон блокирует и уничтожит обороняющегося противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ, 82-мм минометов «Поднос», стрелкового, снайперского вооружения, гранатометов РПГ-7Д, а также реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель».

В рамках плановой контрольной проверки подразделений Воздушно-десантных войск, к учению привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники усиленного парашютно-десантного батальона   Ульяновского соединения ВДВ, трех самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Воздушно-десантная подготовка , Боевая подготовка
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