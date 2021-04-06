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06.04.2021 (21:00)

В Североморске стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по мини-футболу

Сегодня, 6 апреля, состоялась церемония открытия чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по мини-футболу.

В рамках соревновательной программы чемпионата ВС РФ по мини-футболу выступит 81 спортсмен в составе 7 команд: Центрального военного округа, Восточного военного округа, Южного военного округа, Западного военного округа, Северного военного округа, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

В период с 6 по 7 апреля военнослужащие проведут матчи в группах, 8 апреля пройдут полуфинальные матчи, 9 апреля – проведение матча за третье место и финальные игры, а также состоится церемония закрытия и награждения победителей и призеров соревнований.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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