06.04.2021 (20:50)

Женская команда ЦСКА стала победителем чемпионата России по Регби-7

Седьмой тур чемпионата России по Регби-7 определил победителей. На стадионе ростовского филиала армейского Клуба завершился чемпионат России по Регби-7 среди женских команд.

После 6 сыгранных туров наметилось явное лидерство и весомое преимущество по очкам у «красно-синих». К заключительному туру были определены три лидера соревнований: ЦСКА (99 очков), «ВВА-Подмосковье» (89 очков) и красноярский «Енисей-СТМ» (88 очков).

Регби-7 – это очень динамичная игра, важно все – погода, поле, настрой, командный дух.

На групповом этапе подопечные Александра Алексеенко (тренера команды ЦСКА) «разгромили» «Красный яр» из Красноярска со счетом 76:0. В полуфинальном матче за 1-4 места регбистки армейского Клуба встретились с «Енисей-СТМ». Армейским спортсменкам удалось сломить сопротивление защиты достойных соперниц со счетом 20:14. Этими результатами «красно-синие» гарантировали себе титул победителя.

Финал прошел под проливным дождем. Противостояние ЦСКА и ВВА-Подмосковье получилось зрелищным и интригующим. Матч прошел при полном преимуществе армейской команды, и завершился ее абсолютной победой со счетом 10:0.

Начальник ЦСКА Артем Громов выразил поблагодарил команду армейского Клуба за безупречную игру: «Поздравляю вас с триумфальной победой на чемпионате. Армейский спорт всегда был на высоте, и вы еще раз это доказали. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, а продолжать завоевывать новые вершины».

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