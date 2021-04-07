07.04.2021 (01:00)

Для парадных расчетов ВКА имени А.Ф. Можайского выступил концертный ансамбль 15-й армии ВКС ОсН

В рамках культурно-художественного обслуживания участников Парада Победы в г. Москве 9 мая, концертный ансамбль 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения под руководством художественного руководителя подполковника Руслана Галенко выступил перед парадным расчетом Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, который проводит парадные тренировки в подмосковном Краснознаменске на базе 15 армии ВКС (ОсН).

В репертуаре концертного ансамбля также были хореографические номера, военные и патриотические песни и музыкальные композиции.

В преддверии 60-летия полета в космос А.Ю. Гагарина артисты ансамбля исполнили для участников парадного расчета академии песни на космическую тему.

Финалом концерта стало исполнение песни «Трава у дома» группы «Земляне», которую подпевали более 400 участников парадного расчета ВКА им. Можайского.

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